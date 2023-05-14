Davutoğlu oyunu kullandı: Bugün halkın konuşma vakti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte İstanbul Eyüpsultan Göktürk’te bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Davutoğlu oyunu kullandı: Bugün halkın konuşma vakti

ANKA'da yer alan habere göre, Millet İttifakı’nda yer alan Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte oyunu kullanmak için Eyüpsultan Göktürk’te bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu’na geldi. Oy kullanabilmekz için bir süre sırada bekleyen Davutoğlu, Anneler Günü vesilesiyle sandık görevlilerine karanfil verdi. Davutoğlu eşi ile birlikte 2249 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından, okulun bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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"HALKIN KARARI NE OLURSA ONA SAYGI GÖSTERMEMİZ GEREKİR"
Şehit ve depremzede anneler başta olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Davutoğlu, “Bugün hem Anneler günü hem seçim bayramını birlikte kutluyoruz. Seçim bayramı, çünkü seçim bir milletin kendi kaderini tayin etmek üzere kullandığı bir haktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına bir seçimle girdik. Bundan sonra nice seçimler yapılacak. 1950’den bu yana girilen çok partili sistemde milletin kullandığı iradeyle seçilen, ülkeyi devralan iktidarlar, süreleri boyunca bu emanete sadık kalarak çalışmak zorundadırlar. Kampanya sürecin de biz siyasiler olarak çok konuştuk. Bugün halkın konuşma vakti. Halk ne konuşursa doğru düşünmemiz, halkın kararı ne olursa ona saygı göstermemiz gerekir. Bu Türkiye’de demokratik bilincin olgunlaşmasının yansıması olacak” dedi.

“14 MAYIS’IN BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAĞI KANAATİNDEYİM”
Davutoğlu konuşmasının devamında, “Ben 14 Mayıs’ın 1950’de olduğu gibi Türkiye’de çok partili sistemde demokratik tahammüllerin oluşması açısından bir dönüm noktası olacağının kanaatindeyim. Biz önümüzdeki yüzyılı demokrasiye dayalı insan hak ve özgürlüklerine saygılı, dünyada itibarlı ve kendi içinde toplumsal barışı sağlamış, bütün kesimleriyle, farklı düşünceleriyle, inançlarıyla barış içinde yaşayan bir toplum olma idealiyle girmek durumundayız. Bu seçimler, bu idealin gerçekleşmesine vesile olacak seçimlerdir” diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, oyunu kullanıp, kısa bir basın açıklaması yaptıktan sonra seçim sonuçlarını takip etmek üzere Ankara'ya doğru yola çıktı.

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