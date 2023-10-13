Davutoğlu’ndan AKP ile ittifaka yeşil ışık

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi ziyaretleri kapsamında memleketi Konya'ya geldi. Davutoğlu, bir otelin toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

“HERKESLE GÖRÜŞÜRÜZ”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlere ilişkin muhalefet partilerine yönelik “Cumhur İttifakı'nın kapısı herkese açıktır” sözlerinin sorulması üzerine Davutoğlu, herkesle görüşebilecekleri yanıtını verdi.

Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanı İYİ Parti'yi zikrederek davet yaptı. Biz zaten Cumhur İttifakı'nın teklif ettiği siyaset modeline karşı olduğumuz için parti kurduk. Herhangi bir parti ya da lider bizimle görüşmek isterse her zaman kapımız açık ve her zaman görüşürüz.

AK Parti'deki insanlar da geçmişte beraber olduğumuz insanlar. Ama nihayetinde onlar selam vermezse bile biz selam almaktan çekinmeyiz. Dolaysıyla belirli bazı konularda iş birliği için herkesle görüşürüz.

İttifak meselesi ise ilke meselesidir. Yerel seçimlerde ittifak meselesinde ise her il, ilçe ve belde ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. İyi bir aday etrafından şu veya bu parti ile anlaşabiliriz. Ama genel ittifak konusunda ise, şu ana kadar yapılan yanlışların terkedilmesi, o yanlışların tekrarlanmayacağına dair teminat verilmesi ve sonrada bu ittifakın nereye gideceğini konuşmak gerekir.”