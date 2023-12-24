Davutoğlu’ndan AKP ve MHP ile ittifaka yeşil ışık

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ufuk Cingöz
Davutoğlu’ndan AKP ve MHP ile ittifaka yeşil ışık
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, uzlaşıldığı takdirde AKP ve MHP ile ittifak yapabileceklerini açıkladı.

T24’ten Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtlayan Davutoğlu, gündemle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Sabuncu’nun yerel seçimle alakalı sorusu üzerine Davutoğlu, iktidarla ittifaka yeşil ışık yaktı.

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“POZİSYONLAR TAM OLARAK ŞEKİLLENMİŞ DEĞİL”

Yerel seçimlerle alakalı olarak, henüz partilerin pozisyonlarının tam olarak şekillenmediğini belirten Davutoğlu, "Hemen hemen bütün partiler bir taraftan kendi logolarıyla girme iradesi sergilerken diğer taraftan muhtemel iş birliklerine de kapıyı kapatmıyorlar" ifadelerinde bulundu.

SİYASETTE ‘ASLA’ DEMEK ÇOK TEHLİKELİ

Siyasi hayatı boyunca kendisinin de hatalar yaptığını belirten Davutoğlu, yaptığı hatalar sonucunda, siyasette, asla, mutlaka, kata, kesinlikle, ebediyete kadar gibi ifadelerin kullanılmasının çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Davutoğlu konuşmasının devamında, “Gelişmelere başka türlü seyreder ve siz kendi sözünüzle kendiniz esir edersiniz. Rahmetli Demirel’in “dün dündür, bugün bugündür” ifadesi çelişkileri meşru kılmaktan çok bu gerçeği ifade eder" dedi.

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“KENDİ BAŞIMIZA KATILACAĞIZ” DEMEDİM

Seçime kendi başlarına katılacaklarına dair bir söylemde bulunmadığını belirten Davutoğlu, "Mutlak anlamda ittifak yapacağız ifadesini de kullanmadım. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlarımızla yürüttüğümüz çalışma şu. Pazartesinden itibaren bütün arkadaşlar tek tek illeri tekrar analiz edeceğiz. Nerelerde kimle işbirliği yapabiliriz, nerelerde tek başımıza girebiliriz tespit edeceğiz. Önce Saadet Partisi’yle bir ahdimiz var onlarla istişare edeceğiz. Onlarla ortak bir zemin bulmaya çalışacağız. Sonra da yerel seçim otonomdur yani her yerde ayrı bir ittifak mantığı doğar. O ittifak mantığı içinde herkesle iş birliğine açık bir tablo sergileyeceğiz" dedi.

'MHP YA DA AK PARTİ DESTEK VERMEK İSTERSE NİYE VERİYORSUNUZ DEMEYİZ'

Sabuncu’nun “Herkes derken sanırım muhalefet partileri değil mi kast ettiğiniz?" sorusu üzerine Davutoğlu;

"Evet esas itibarıyla muhalefet partileriyle ama ola ki bir yerde iktidar gerçekten bizim de benimsediğimiz iyi bir adayı çıkartır o şehrin iyiliği içindir, onu da destekleriz. İlkesel olarak iktidar-muhalefet demeden bütün partilerle konuşmaya hazırız. Bazı yerlerde bizim adayımıza MHP ya da AK Parti destek vermek isterse niye veriyorsunuz demeyiz veya bazı yerlerde o kadar iyi, dürüst ve liyakat sahibi aday çıkarırlar ki müzakere ederek iktidarın adayına destek verebiliriz. Mühim olan şehirlerimizin en doğru, dürüst ve liyakat sahibi insanlarla yönetilmesi" dedi.

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