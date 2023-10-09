Davutoğlu’ndan Erdoğan’a Filistin tepkisi: Aynı odada beraber ağladık

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, partisinin Bursa İl Teşkilatı'nın 2'nci Olağan Kongresi'ne katıldı.

Kongrede konuşan Ahmet Davutoğlu, Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Filistin halkının 75 yıldır zulüm gördüğünü söyleyen Davutoğlu, "Dün Filistin direnişine destek verdim diye beni sosyal medyada eleştirenler, hiçbirimizin tasvip etmeyeceği birtakım görüntülerden hareketle münferit şeylerden hareketle, Filistin direnişine leke düşürmeye çalışanlar, Filistin halkının 75 yılda çektiklerini bilmiyorlar. Hiç şüpheniz olmasın şu anda eğer bana mazlum 3 halk sayın derseniz Filistinliler, Arakanlılar ve Doğu Türkistanlılar derim" dedi.

“BU BENİM BİLDİĞİM ERDOĞAN'A YAKIŞMAZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili açıklamasının yüreğini yaraladığını söyleyen Davutoğlu, "Sayın Erdoğan 'One minute' dediğinde yanındaydım ve ayrılırken, 'Bugün tarihi değiştiren bir söz söylediniz. Hiç geri adım atmayın sayın başbakanım' dedim. Aynı Sayın Erdoğan'ın dünkü konuşmasındaki metni okuyorum. ‘İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın tarihi ve dini statüsünün aşındırmaya yönelik her türlü girişimin ve işgalin karşısında durmaya devam edeceğiz.' Doğru, ama devamındaki cümleye bakın. 'Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, yerini daha da hızlandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.'

Arkadaşlar Filistin var mı bu cümlenin içinde, yok. Filistin diye bir kavram var mı? Kim yazdı bu metni Sayın Erdoğan sana? Senin 7,5 yıl başdanışmanlığını yaptım. Beraber Filistin için aynı odada ağladık. Gerçekten ağladık 2014 savaşında. Bütün bölgeyi dolaşıp barış getirmek için çaba sarf ettiğimizi 2009 savaşında 10 gün uyku yüzü, yatak yüzü görmeden Kahire-Şam-Tel Aviv arasında arabuluculuk yaptım ben. Ateşkes yaptık. Ama hiçbir yerde İsrail'deki hadiseler demedik biz. Bu ne demek? Bir cümle önce Mescid-i Aksa'dan bahsedeceksin. Bir cümle sonra İsrail diyeceksin. Arkadaşlar bu tarih bilincinin bitmesidir, bu siyasetin bitmesidir. Mescid-i Aksa asla İsrail toprağı değildir. Gazze asla İsrail toprağı değildir. Filistin asla İsrail toprağı değildir. Yani bu emin olun dinlerken tüylerim diken diken oldu." dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas’ın saldırısı ve İsrail’in Gazze’ye operasyonu hakkında konuştu. Erdoğan, taraflara itidal çağrısı yaptı.

Erdoğanın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin karşısında durmaya devam edeceğiz.

Bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.