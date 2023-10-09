Davutoğlu’ndan Erdoğan’a Filistin tepkisi: Aynı odada beraber ağladık

Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a Filistin tepkisi: Aynı odada beraber ağladık

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, partisinin Bursa İl Teşkilatı'nın 2'nci Olağan Kongresi'ne katıldı.

Kongrede konuşan Ahmet Davutoğlu, Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Filistin halkının 75 yıldır zulüm gördüğünü söyleyen Davutoğlu, "Dün Filistin direnişine destek verdim diye beni sosyal medyada eleştirenler, hiçbirimizin tasvip etmeyeceği birtakım görüntülerden hareketle münferit şeylerden hareketle, Filistin direnişine leke düşürmeye çalışanlar, Filistin halkının 75 yılda çektiklerini bilmiyorlar. Hiç şüpheniz olmasın şu anda eğer bana mazlum 3 halk sayın derseniz Filistinliler, Arakanlılar ve Doğu Türkistanlılar derim" dedi.

f77caeixqaasoau.jpg

“BU BENİM BİLDİĞİM ERDOĞAN'A YAKIŞMAZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili açıklamasının yüreğini yaraladığını söyleyen Davutoğlu, "Sayın Erdoğan 'One minute' dediğinde yanındaydım ve ayrılırken, 'Bugün tarihi değiştiren bir söz söylediniz. Hiç geri adım atmayın sayın başbakanım' dedim. Aynı Sayın Erdoğan'ın dünkü konuşmasındaki metni okuyorum. ‘İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın tarihi ve dini statüsünün aşındırmaya yönelik her türlü girişimin ve işgalin karşısında durmaya devam edeceğiz.' Doğru, ama devamındaki cümleye bakın. 'Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, yerini daha da hızlandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.'

Arkadaşlar Filistin var mı bu cümlenin içinde, yok. Filistin diye bir kavram var mı? Kim yazdı bu metni Sayın Erdoğan sana? Senin 7,5 yıl başdanışmanlığını yaptım. Beraber Filistin için aynı odada ağladık. Gerçekten ağladık 2014 savaşında. Bütün bölgeyi dolaşıp barış getirmek için çaba sarf ettiğimizi 2009 savaşında 10 gün uyku yüzü, yatak yüzü görmeden Kahire-Şam-Tel Aviv arasında arabuluculuk yaptım ben. Ateşkes yaptık. Ama hiçbir yerde İsrail'deki hadiseler demedik biz. Bu ne demek? Bir cümle önce Mescid-i Aksa'dan bahsedeceksin. Bir cümle sonra İsrail diyeceksin. Arkadaşlar bu tarih bilincinin bitmesidir, bu siyasetin bitmesidir. Mescid-i Aksa asla İsrail toprağı değildir. Gazze asla İsrail toprağı değildir. Filistin asla İsrail toprağı değildir. Yani bu emin olun dinlerken tüylerim diken diken oldu." dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas’ın saldırısı ve İsrail’in Gazze’ye operasyonu hakkında konuştu. Erdoğan, taraflara itidal çağrısı yaptı.

Erdoğanın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin karşısında durmaya devam edeceğiz.

Bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.

İlgili Haberler
İsrail Hamas’ın saldıracağını biliyormuş. Skandal ortaya çıktı
Kabine bugün toplanıyor. Masada İsrail-Filistin gerilimi ve emekli maaşları var
Kabine bugün toplanıyor. Masada İsrail-Filistin gerilimi ve emekli maaşları var
İsrail'e karşı bir cephe daha açtı. Ateş yayılıyor
Nostradamus’tan tüyler ürperten savaş kehaneti. İsrail - Filistin detayı şok etti
Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Türk ve Türkiye düşmanı Filistin’i savunmak
Türk ve Türkiye düşmanı Filistin’i savunmak
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İsrail'de borsa çakıldı. İktidar piyasaya 30 milyar dolara sürecek Dünya
İsrail'de borsa çakıldı. İktidar piyasaya 30 milyar dolara sürecek
Oğuzhan Uğur Filistin'e destek gösterisi yapanlara ateş püskürdü Siyaset
Oğuzhan Uğur Filistin'e destek gösterisi yapanlara ateş püskürdü
Ayılar aç kalınca şehre inip sokakları turladı Gündem
Ayılar aç kalınca şehre inip sokakları turladı
Şamil Tayyar AKP içinde Erdoğan'a tuzak kuran ekibi ifşa etti! AK Parti'yi için için çürütüyor Siyaset
Şamil Tayyar AKP içinde Erdoğan'a tuzak kuran ekibi ifşa etti! AK Parti'yi için için çürütüyor
Sarıyer'i domuzlar bastı. Sürücü pisi pisi diye çağırdı Gündem
Sarıyer'i domuzlar bastı. Sürücü pisi pisi diye çağırdı
Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı. Düğün hazırlıkları yapıyorlardı Magazin
Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı. Düğün hazırlıkları yapıyorlardı
Brent petrolde sert yükseliş Ekonomi
Brent petrolde sert yükseliş