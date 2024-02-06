Davutoğlu'ndan Erdoğan'a Hatay tepkisi. 'İnsan düşmanının yüzüne böyle konuşmaz'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde bugün partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz cumartesi günü Hatay ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

"ONLARIN GÖZÜNDE DEPREM FALAN YOK. VARSA YOKSA YAKLAŞAN YEREL SEÇİMLER"

Davutoğlu "Bu ne tür bir kibirdir. Nasıl bir vicdan yoksunluğu ve pişkinliktir. Onların gözünde deprem falan yok. Varsa yoksa yaklaşan yerel seçimler. Belli ki bölgeye de bu yüzden intikal etmişler ordu halinde. İnsan utanıyor; onların yerine yüzümüz kızarıyor. Bırakın devlet adamlığını falan, bu insanlık mıdır? İnsan düşmanının yüzüne böyle konuşmaz, bu sözleri sarf etmez" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN SÖYLEDİKLERİNİ DUYDUĞUMDA DEPREM SARSINTISI GİBİ SARSINTI YAŞADIM"

Sözlerine Erdoğan’ı eleştirerek devam eden Davutoğlu, “Toplumun birliğinden, beraberliğinden, huzur ve güveninden sorumlu Sayın Cumhurbaşkanı’nın Hatay’da sarf ettiği sözler, tam da depremin sebeplerinin arkasındaki zihniyeti çarptı yüzümüze; bütün milletin yüzüne. O çıplak gerçekliği önümüze seriverdi Sayın Erdoğan. Hepimiz kulaklarımızla işittik o vahim sözleri değil mi? Ne dedi devletin tepesinden gelen kibir dolu duyarsız ses? ‘Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı. Hatay mahrum kaldı.’ Bu sesi duyduğumda deprem sarsıntısı gibi bir sarsılma yaşadım ruhumda” ifadelerini kullandı.

"MAALESEF DEPREMDE BİLE ‘BENİM KURULUŞUM, SENİN KURULUŞUN’, ‘BENİM YARDIMIM SENİN YARDIMIN’ AYRIŞMALARI OLDU"

“Depremin siyaseti olmaz” diyen Davutoğlu, “İyilik peşinde koşan bazı insanlar, çevreler, sivil toplum örgütleri hedef gösterildi. Maalesef depremde bile ‘benim kuruluşum, senin kuruluşun’, ‘benim yardımım senin yardımın’ ayrışmaları gündem oldu. Peşimizi bir türlü bırakmayan kutuplaşma iklimi o molozların üzerine adeta boca edildi” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Cumartesi günü Hatay’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaşanan depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Hatay için, ”Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın gerçekleştirdiği bu konuşma tehdit olarak algılandı.