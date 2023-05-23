Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ‘montaj’ tepkisi. ‘Bir müslüman, yalan söyler mi?’

Davutoğlu, Erdoğan’ın, "Kılıçdaroğlu’nun, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Ama montaj, ama şu, ama bu.” şeklindeki sözlerine “Bir Müslüman, yalan söyler mi” diye tepki gösterdi.

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ‘montaj’ tepkisi. ‘Bir müslüman, yalan söyler mi?’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı TRT ortak yayınında “Kılıçdaroğlu’nun, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Anladınız mı? Kandil’dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu… Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Erdoğan’ın bu sözlerine Twitter hesabından “Bir Müslüman, yalan söyler mi” yanıtını verdi.

Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde düzenlediği mitinglerde; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Haydi" isimli kampanya videosuna montaj ile eklenen terör örgütü PKK’nın görüntülerini yurttaşlara izlettirmişti.

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