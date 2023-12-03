Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın da girdiği o kareye çok sert tepki. 'Hiç mi utanmıyorsunuz'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı fotoğraf karesinde yer alan aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu Müslüman ülkelerin liderlerine, çok sert tepki gösterdi.

KAYNAK: ANKA
Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın da girdiği o kareye çok sert tepki. 'Hiç mi utanmıyorsunuz'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dubai’de yapılan Dünya İklim Değişikliği zirvesi sonrası çekilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yer aldığı fotoğrafa tepki gösterdi. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog ile aynı karede poz veren Müslüman ülkelerin liderlerine seslenen Davutoğlu söz konusu fotoğrafı alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları söyledi:

"Ey İslam Dünyası liderleri! Gazze’de soykırım devam ederken, Dubai’de İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı fotoğraf karesine girmek Müslüman ülke liderlerine yakışır mı? Gazze’de mazlum kardeşlerimiz katledilirken, İsrail Cumhurbaşkanıyla aynı fotoğrafta olmaktan vicdanınız sızlamadı mı? Bu resim karesi sebebiyle Allah önünde vereceğiniz hesaptan hiç mi korkmuyor, yürekleri Gazze için çarpan kendi halklarınızdan hiç mi utanmıyorsunuz?"

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