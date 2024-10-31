Davutoğlu'ndan kayyum tepki: Milli iradeye aykırı

Kaynak: ANKA
Davutoğlu'ndan kayyum tepki: Milli iradeye aykırı

Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, Ahmet Özer'in tutuklanmasına ve Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına, "Seçimlere girmesinde mahzur görülmeyen adayların seçimi kazandıktan sonra görevden alınması milli irade ilkesine aykırıdır" sözleriyle tepki gösterdi.

Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, Ahmet Özer'in tutuklanmasına ve Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Davutoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Daha önceki uygulamalarda da ilkesel olarak vurguladığımız gibi, mahkeme kararı olmaksızın yapılan kayyum atamaları demokratik hukuk devleti ilkesine, seçimlere girmesinde mahzur görülmeyen adayların seçimi kazandıktan sonra görevden alınması da milli irade ilkesine aykırıdır. Hele hele yeni görevlendirmenin seçilmiş belediye meclis üyeleri arasından seçimle değil de atama ile yapılması demokrasinin tiyatro haline getirilmesidir."

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