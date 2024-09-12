Dayakçı sevgili adliyede

İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde dün gece saatlerinde bir özel sitede eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren Tolga Han S. isimli şahıs, kız arkadaşı E.G ile tartışmaya başladı.

Tolga Han S. sevgilisi E.G ’yi elindeki bıçak ile tehdit ederek darp etti. Olay sonrası E.G. karakola giderek Tolga Han S.’den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler Tolga Han S.'yi olay yerinde yakaladı. Şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından “tehdit, hakaret, konut dokunulmazlığının ihlali ve kasten yaralama” suçlarından bugün adli makamlara sevk edildi.