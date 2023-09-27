Dayısını borç yüzünden öldürdü

Ankara’da bir kişi, borç meselesi yüzünden tartıştığı dayısını tüfekle vurarak öldürdü.

KAYNAK: İHA
Dayısını borç yüzünden öldürdü


Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Erol Arı ile borçlu olduğu yeğeni Celal G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal G., yanındaki tüfekle dayısı Erol Arı’ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Arı’nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Buradaki işlemlerden sonrası cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Arı, Mamak'taki Ortaköy Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Arı’nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanan Celal G. ise adliyeye sevk edildi.

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