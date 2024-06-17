Dayısını pompalı tüfekle öldürdü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Basra Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu Abdulmecid Alalwı (37) ile aynı binada oturan yeğeni Hüseyin D. (23) arasında tartışma çıktı. Sebebi belirlenemeyen tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

Hüseyin D. 2 çocuk babası dayısı Abdulmecıd'i pompalı tüfekle 3 el ateş ederek ağır yaraladı. Silah seslerini duyan komşuları olayı 112'ye ihbar etti. Belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olayyerinde yapılan Abdulmecid Alalwı kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi Gaziantep Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Hüseyin D. yakalanarak gözaltına alındı.