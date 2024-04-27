IŞİD'e finans sağlayan 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA
IŞİD'e finans sağlayan 3 şüpheli yakalandı
Mersin’de Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporları sonrası harekete geçen polis ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ’a finansman sağlayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik faaliyetlerine tam gaz devam ediyor. MASAK raporu sonrası gerçekleştirilen çalışmada; Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde polis ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

71 BİN 535 ABD DOLARI, 9 BİN 165 EURO ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 71 bin 535 ABD doları, 9 bin 165 euro ele geçirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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