IŞİD'e finans sağlayan 3 şüpheli yakalandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik faaliyetlerine tam gaz devam ediyor. MASAK raporu sonrası gerçekleştirilen çalışmada; Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde polis ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

71 BİN 535 ABD DOLARI, 9 BİN 165 EURO ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 71 bin 535 ABD doları, 9 bin 165 euro ele geçirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.