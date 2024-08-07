Debby Kasırgası uyuşturucu satıcılarına darbe vurdu

Yerel basında çıkan haberlere göre Florida Keys Sahili'nden geçen bir kişi ilginç paketleri görüp eline aldığında bunların kokaini olduğundan şüphelendi ve sınır muhafızlarına haber verdi. Kıdemli polis Samuel Briggs, kokainleri "iyi bir Samiriyeli" tarafından ihbar edildiğini belirtse de ismini gizli tuttu.

Sahile toplamda 25 paket kokainin vurduğu açıklandı. Sınır polisi sokak değerinin 910.000bir milyon dolardan fazla fazla olduğunu tahmin ediyor.

Çarpıcı kırmızı bir sembolle sarılan kokainin ağırlığı yaklaşık 32 kilo olarak açıklandı.