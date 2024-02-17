Dede ve torunu farklı şehirlerde aynı gün hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Dede ve torunu farklı şehirlerde aynı gün hayatını kaybetti
İzmit’te yaşayan Abdullah Koç (80) ile İzmir'de yaşayan torunu Büşra Özay (29), aynı gün hayatlarını kaybetti. Dede ve torun, birlikte kılınan cenaze namazlarından sonra toprağa verildi.

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu'nun kayınpederi Alzheimer hastası Abdullah Koç, dün İzmit'te hayatını kaybetti.

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DEDE İLE TORUN AYNI GÜN HAYATINI KAYBETTİ

Koç'un İzmir'de yaşayan torunu Büşra Özay ise, yakalandığı gribal enfeksiyonun ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen dedesiyle aynı gün hayatını kaybetti.

Deniz Astsubay İsa Özay'ın eşi ve 1 çocuk annesi olan Büşra Özay ile dedesi Abdullah Koç'un cenazeleri İzmit Mehmet Ali Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazlarının ardından İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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CENAZEYE SİYASİLER VE KOMUTANLAR KATILDI

Cenazeye Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Erhan Aydın ve Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran ile bazı siyasi partilerin il başkanları ve adayları katıldı.

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