Dededen toruna damat kriteri: "AK Partili ile evlenemezsin"

Sosyal medyada yayılan bir video, izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. Videoda bir dede, torunu için belirlediği damat kriterini açıklarken, "AK Partili olursa yanıma kimse gelmesin. AK Partili ile evlenemezsin." ifadelerini kullandı. Bu esprili ve net tavır, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve viral oldu.

Dedenin torunu için belirlediği bu kriter, kullanıcılar arasında hem eğlenceli yorumlara hem de tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar, dedenin bu esprili tavrını beğenirken, bazıları ise bu tür siyasi ayrımların aile ilişkilerine yansıtılmaması gerektiğini savundu.

Muhalif dedeni