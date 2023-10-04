Dedektif gibi internetten iz sürdü. Kesilmesini istediği ayaklarıyla yürümeyi başardı

Konya’da 16 yaşındaki Şule Kılınçkan, doğuştan gelen ve bin bebekte bir görülen serebral palsi hastalığıyla mücadele ediyor.

Bu hastalık nedeniyle arkadaşları gibi okula gidemeyen ve yürüyemeyen genç kız, hayata küsmek yerine umut aramaya başladı.

İnternetten yaptığı araştırmada Konya Şehir Hastanesi’nde tedavi imkanı olduğunu öğrenen Şule Kılınçkan, ailesiyle birlikte hastaneye başvurdu.

Ayakları içe dönük olan ve parmak ucuyla yürüyen genç kız, 4 farklı ameliyatı tek seferde gerçekleştiren bir operasyon geçirdi.

Yaklaşık 1 yıl süren fizik tedavi sonucunda Şule Kılınçkan, ayakkabı giyip normal yürüyebilmeyi başardı.

“ARTIK DIŞARI ÇIKABİLİYORUM, ÖZ GÜVENİM YERİNE GELDİ”

Yürümek için annesine ayaklarının kesilmesini bile istediğini söyleyen Şule Kılınçkan, “Okuluma gidemedim, eğitim hayatım bitti. Çok üzüldüm. Sonra Ahmet hocamla tanıştım. Onun sayesinde ameliyat oldum. Başta çok umudum yoktu ama denemek istedim. Ne kaybederim ki dedim? Ahmet hocam çok iyi bir doktor, çok teşekkür ederim. Artık sosyal hayatım var. Dışarı çıkabiliyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum” dedi.

“KIZIMI BÖYLE GÖRÜNCE DUYGULANIYORUM”

Anne Fadime Akpınar ise kızının tedavi sürecini anlatarak, “Şule’nin eğitim hayatı yoktu, okula gidemiyordu. 10 yaşından beri ayakkabı giyemiyordu, hep terlikle geziyordu. Ayakları yan basıyordu, koltuk değneğiyle yahut bizim yardımımızla yürüyebiliyordu. Bir gün bana ‘anne ayaklarımı keselim, protez taktıralım’ dedi. Çok şaşırdım, çok üzüldüm. Sonra tesadüfen Ahmet hocamızı bulduk. Allah ondan razı olsun, kızımı ameliyat etti. Şimdi ayakkabı giyiyor, normal yürüyor. Çok mutluyum, kızımı böyle görünce duygulanıyorum” diye konuştu.

“SEREBRAL PALSI HASTALARININ TEDAVİSİ VAR”

Konya Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Sinan Sarı da serebral palsi hastalarının tedavi edilebileceğini belirterek, “Şule kızımız bize geldiğinde ayak deformitesi vardı ve yürüme potansiyeli çok düşüktü. Biz ona kombine bir prosedür dediğimiz 4 farklı ameliyatı bir anda yapıldığı bir operasyon uyguladık ve 1 yıl sonra iyileşmesini tamamladık. Şu anda sonuçtan çok memnunuz. Şule kızımız artık yürüyebiliyor, eğitim hayatına ve sosyal hayatına daha aktif katılıyor. Kendine güveni arttı ve tedaviden çok fayda gördü. Biz buradan serebral palsi hastalarına ve ailelerine seslenmek istiyoruz:

Bu hastalığın tedavisi var, bunun farkında olun. Uygun rehabilitasyon ve uygun cerrahi müdahalelerle birçok hastalar hayata çok daha aktif katılım sağlayabilirler. Bu yüzden ameliyatlardan korkmayın, çocuklarınızın hayat kalitesini arttırmak için bu fırsatı kaçırmayın” dedi.