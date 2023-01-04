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Büyük hazinenin haritası ilk kez yayınlandı. Dedektörünü alan oraya koşuyor

Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi askerlerinin çaldığı hazinenin yerini gösterdiği tahmin edilen haritalar kamuoyuyla ilk kez paylaşıldı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 13:46
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Dedektörünü alan oraya koşuyor. Büyük hazinenin haritası ilk kez yayınlandı

Büyük hazinenin haritası ilk kez yayınlandı. Dedektörünü alan oraya koşuyor
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Hollanda'da 'hiç bulunmamış bir hazineye dair ipuçları' içeren belgeler paylaşıldı. Nazilerin milyonlarca sterlin değerindeki ganimeti nereye gömdüğünü gösterebilecek bir harita da ilk kez kamuoyuna açıklandı.

Arnhem kentindeki bir bankadan saatler, kesilmiş ve parlatılmış elmaslar ve mücevherlerin Hitler'in askerleri tarafından çalındığına inanılıyor.

Harita ve diğer belgelerin Gelderland'ın Betuwe bölgesinde hazinenin saklandığı yeri gösterdiği tahmin ediliyor.

HİÇBİR ZAMAN BULUNAMADI

NL Times'ın bildirdiğine göre, ganimeti bulmak için birkaç girişimde bulunuldu ancak hiçbir zaman ortaya çıkarılamadı.

Hazinenin zaten insanlar tarafından ortaya çıkarılmış ve halka duyurulmamış olabileceği düşüncesi de yaygın bir durumda.

Ulusal Arşivlerden Annet Waalkens, "Arnhem'in savunması sırasında, Rotterdamsche Bank'ın Velperweg'deki bir şubesinde bir patlama oldu. Alman askerleri olay yerinde paltolarına ganimet koydu" dedi.

Söylentiye göre ganimet, Ommeren'de gömülü olan cephane kutularına konuldu. Hatta Hollanda devleti, onu bulması için bir Nazi subayını Hollanda'ya geri getirdi, ancak sonuç alınamadı.

Harita ve diğer belgeler, ülkenin Lahey'deki Ulusal Arşivleri tarafından bugünden itibaren kullanıma sunulan binlerce öğe arasında yer alıyor.

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