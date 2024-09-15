Dedikodu kundağı can aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşanan trajik bir olayda, bir kişi kendisinin ve kız arkadaşının dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle bir evini ateşe verdi ve sonuç olarak hayatını kaybetti. Olay, İskele ilçesine bağlı Boltaşlı köyünde 4 Eylül saat 03.04 ile 03.25 arasında gerçekleşti.

Hamit Talay isimli şahıs, Nihat İlkhan’ın tek katlı köy evine pencereden gizlice girdi. Evin yatak odasına giren Talay, yanındaki benzini İlkhan’ın yatağının kenarlarına ve yere döktü. Ardından çakmakla ateşe verdi. Evi ateşe verdikten sonra kaçan Talay, İlkhan’ı alevler içinde bıraktı. Yangını fark eden İlkhan, can havliyle evin dışına koştu ve yardım çağrısında bulundu. Komşusu, İlkhan’ın üzerine su dökerek alevleri söndürdü. Olay yerine çağrılan acil servis, polis ve itfaiye ekipleri duruma müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından, ağır yanıklar ve ciddi yaralar yaşayan İlkhan ambulansla önce Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören İlkhan, 5 Eylül sabahı yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından polis, kundaklama ve adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla Hamit Talay'ı 6 Eylül’de tutukladı. Talay’ın polis sorgusu devam ederken, cinayet suçundan mahkemeye çıkarılacağı bildirildi. Soruşturma ve yasal süreçler devam ediyor.