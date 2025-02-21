DeepSeek'den açık kaynak hamlesi

Çin merkezli AI şirketi DeepSeek, çevrimiçi hizmetlerinde kullanılan beş farklı kod deposunu açık kaynak olarak paylaşacağını duyurdu. Şirket, perşembe günü X platformunda yaptığı açıklamada, bu depoların kapsamlı dokümantasyona sahip, sahada test edilmiş ve üretimde kullanılmış kodlardan oluştuğunu belirtti.

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Kod depoları, yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan, kaynak kodu, yapılandırma dosyaları ve proje dokümantasyonu gibi varlıkları içeren depolama alanlarıdır. DeepSeek, "açık kaynak topluluğunun bir parçası olarak, paylaşılan her satırın kolektif ilerlemeyi hızlandırdığına inanıyoruz" açıklamasını yaptı. Şirket, "her gün yeni sürümler yayınlanacak. Fildişi kuleler yok, sadece saf üretkenlik ve topluluk odaklı inovasyon" ifadelerini kullandı.

DeepSeek, geçmişte AI modellerini geniş kapsamlı açık kaynak lisanslarıyla paylaşarak teknoloji dünyasında yankı uyandırmıştı. Şirketin bu son hamlesi, OpenAI gibi köklü firmalar üzerinde baskı yaratıyor. OpenAI CEO'su Sam Altman, son dönemde yaptığı açıklamalarda, DeepSeek'in OpenAI’nin teknoloji liderliğini azalttığını kabul etti ve şirketin gelecekte daha fazla teknolojisini açık kaynak yapmayı değerlendirdiğini belirtti.