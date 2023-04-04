Michael Jackson'a benzemek isteyen genç görenleri hayrete düşürdü. Defalarca estetik operasyon geçirdi
Michael Jackson'a benzemek isteyen genç görenleri hayrete düşürdü. Defalarca estetik operasyon geçirdi
25 Haziran 2009'da henüz 50 yaşındayken hayata veda eden ve "Popun Kralı" olarak tanınan Afro-Amerikalı şarkıcı Michael Jackson'a benzemek için çok sayıda estetik operasyon geçiren, adeta servet ödeyen Leo Blanco isimli genç adamı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Pek çok kişi Pop'un Kralı Michael Jackson’a uzaktan hayranlık duyarken, Arjantin'den bir hayranı Michael Jackson'a olan sevgisini yepyeni bir düzeye taşıdı.
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Leo Blanco, 'en iyisi' olmak için birden fazla estetik ameliyata 42.000 dolardan fazla harcadı.
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Leo'nun Michael Jackson takıntısı genç yaşta başlamış. 15 yaşından beri görünüşünü değiştirerek ünlü yıldıza benzemeye çalışan Arjantinli genç, pek çok ameliyat geçirmesine rağmen görüntüsünden hala mutlu değil.
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Bugüne kadar 11 plastik operasyon geçiren Leo, şimdi de çenesini daha ‘erkeksi’ yapmak için yeni operasyona hazırlanıyor.
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Leo’dan en çok endişe eden ise annesi. Sürekli ameliyat geçirmesinden endişe duyan annesi, bir gün bu ameliyatlar sırasında hayatını kaybetmesinden endişe ediyor.
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İki otoplasti, üç liposuction, dört rinoplasti ve iki hyaluronik asit ve botoks uygulaması dahil olmak üzere birçok kozmetik işlem geçiren Leo, ‘Hayalimi gerçekleştirebilmek için herşeye değer’ diyor.