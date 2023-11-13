Michael Jackson'un deri ceketi binlerce dolara satıldı

Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson’ın yaklaşık 40 yıl önce bir reklam filminde giydiği ikonik ceket, Londra’da açık artırmaya çıktı. Ceketin müzayedede 250 bin ile 490 bin dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu.

Jackson’ın 1984’te bir içecek firmasının reklam filmi için özel olarak yapılan ikonik deri ceketi 306 bin dolara satıldı.

1984'TE GİYMİŞTİ



Jackson, söz konusu ceketi 1984'te bir içecek firması için oynadığı ilk reklamda giymişti.

Bu reklamlardan birisinde Michael Jackson’ın saçı da alev almıştı. Yaşanan kazanın ardından Jackson’da bazı ciddi yanıklar oluşmuştu. Ancak ünlü şarkıcı, bu kaza esnasında başka bir ceket giyiyordu.

Michael Jackson'a ait hatıra eşyaları, daha önce de binlerce dolara satılmıştı. Jackson'ın 1983 yılında giydiği şapka geçtiğimiz eylül ayında Paris'te 67 bin dolara alıcı bulmuştu.

Açık artırmayla satılan eşyalar arasında George Michael, Amy Winehouse, David Bowie, Elvis Presley, Angus Young, John Lennon ve The Beatles'a ait eşyalar da bulunuyor.