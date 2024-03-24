Defalarca takla atan aracın motoru yola fırladı

Kaza, saat 18.00 sularında Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri’nde meydana gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 41 ANJ 461 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu gişesinin beton banketine çarptı. Çarpmanın kuvveti ile taklalar atan otomobilin motoru yerinden fırladı. Otomobil yan vaziyette durabilirken, sürücüsü ise ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kaza yerine gelen sağlık otomobilden çıkartılan S.Y., kontrol ettikten sonda özel bir hastaneye kaldırdı.

Kazanın meydana geldiği gişe ise bir süre trafiğe kapatıldı. Hurdaya dönen otomobilin motorunun ise yola fırladığı görüldü.