Define avcıları jandarmaya yakalandı

Emirdağ ilçesi, Gelincik köyü yakınlarında meydana gelen olayla ilgili alınan bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri tarafından park halinde bir aracın olduğu fark edildi. Ardından bölgeyi incelemeye başlayan ekipler 6 kişinin kaçak kazı ile define aradıklarını belirledi.

Ekipler tarafından gözaltına alınarak kimlik sorgulamaları yapılan şüpheli şahısların isimlerinin T.Y., H.A., M.Ç., M.Ö., E.S. ve C.E., olduğu tespit edildi. Sonrasında araçta arama yapan ekipler ise 1 adet dedektör ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.