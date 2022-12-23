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Define avcıları kıskıvrak yakalandı. 16 parça tarihi eser ve dedektör saklamışlar

Afyonkarahisar’da jandarma yaptığı operasyonda define avcılarını ele geçirdikleri 16 parça tarihi eser ve metal arama dedektörü ile yakaladı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 16:56
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Define avcıları sakladıkları 16 parça tarihi eser ve dedektörle yakalandılar

Define avcıları kıskıvrak yakalandı. 16 parça tarihi eser ve dedektör saklamışlar
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İHA

Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri T.V., H.V. ve M.V., isimli şahısların tarihi eser kaçakçılığı yaptıklarını tespit etti. Ardından şahısların peşine düşen ekipler beldedeki bir adrese yaptıkları baskında 16 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tescilsiz motosiklet ve 1 adet metal arama dedektörü ele geçirdi. Olayın ardından şahıslar jandarma tarafından gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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