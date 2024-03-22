Define avcıları suçüstü yakalandı

Denizli Buldan’da vatandaşların kaçak kazıyı ihbar etmesinin ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Bozalan Mahallesinde 4 yerde 4 farklı kazı yapan şüpheliler jandarma ekiplerini şaşırttı. Define bulmak için kaçak kazı yapan şahsıların 2 metre genişliğe 35 metre derinliğe sahip kuyu kazdıkları görüldü.
Operasyon kapsamında E.Ş., M.B., A.E., ve S.Ç. gözaltına alınırken, bir adet jeneratör, 3 adet delici başı, balyoz, kazma, kürek ve 25 metre uzunluğunda kablo ele geçildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.