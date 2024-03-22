Define avcıları suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA
Define avcıları suçüstü yakalandı
Define avcıları hazine bulmak amacı ile kazdıkları 35 5metrelik kuyuda yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Denizli Buldan’da vatandaşların kaçak kazıyı ihbar etmesinin ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Bozalan Mahallesinde 4 yerde 4 farklı kazı yapan şüpheliler jandarma ekiplerini şaşırttı. Define bulmak için kaçak kazı yapan şahsıların 2 metre genişliğe 35 metre derinliğe sahip kuyu kazdıkları görüldü.

Operasyon kapsamında E.Ş., M.B., A.E., ve S.Ç. gözaltına alınırken, bir adet jeneratör, 3 adet delici başı, balyoz, kazma, kürek ve 25 metre uzunluğunda kablo ele geçildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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