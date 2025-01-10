Define avcılarının atladıkları ayrıntı ele verdi! Fotokapanı çalıp böyle kaçtılar

Kaynak: İHA

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde jandarmanın kurduğu fotokapanı çalıp, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2’si kadın 11 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hacıyakup Mahallesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçak kazı yapıldığı duyumu alınması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, şüphelilerin olay yerinde olmadığını tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelilerin fotokapanı kayıt almaması için bulunduğu yerden sökerek zarar verdikleri belirlendi.

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Fotokapanın sökülse bile anlık ve sürekli kayıt aldığını bilmeyen şüpheliler cihazı yanlarında götürdü. Yapılan inceleme neticesinde M.T. (53), Ö.K.(35), M.C. (49), Y.Ç. (36), M.A.B (23), Z.Ç. (27), İ.K.(20), İ.U.(50), K.U.(39), A.A. (50), M.S.(60) isimli 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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