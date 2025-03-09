Defineciler mağarada suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA
Defineciler mağarada suçüstü yakalandı

Gaziantep’te jandarma define arayan 2 kişiyi mağara içerisinde suçüstü yaparak yakaladı. Jandarma 2 kişiyi gözaltına alındı. Suç aletlerine el konuldu,

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve adli makamların koordinesiyle tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde Nizip ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında mağara içerisinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.K. ve K.K. isimli şüpheliler suçta kullandıkları dedektör ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan dedektör ve kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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