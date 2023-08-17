Definecilerin hedefi oldu. Belediye başkanı isyan etti: Kayayı mı söküp götüreceksiniz?

İkizdere’de yapılan arkeolojik araştırmalarda, 3 bin yıllık mağara resimleri ve eski yerleşim yerlerinin olduğu bölge, keşifler sonrasında definecilerin akınına uğradı.

KAYNAK: DHA
Definecilerin hedefi oldu. Belediye başkanı isyan etti: Kayayı mı söküp götüreceksiniz?

Rize’de 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İkizdere ilçesinde başlayıp, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde devam edecek olan arkeolojik araştırmalarda bilim insanları, kale kalıntıları, yerleşim yerleri ve bölgede Bozkır kavimlerine ait olduğu düşünülen 3 bin yıl öncesine ait kaya resimleri keşfetti.

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Bölgede sık orman dokusu içinde 4 metre uzunluğundaki kayalara boyama yöntemiyle işlenmiş, 4 silahsız atlı tasvirlere ve Türk toplumunun önemli simgelerinden olan kaya üzerine resmedilmiş hayat ağacı sembollerine ulaşıldı.

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Keşifler sonrasında bölge, definecilerin akınına uğradı.

Bilim insanlarının keşfettiği mağara resimleri ile eski yerleşim yerlerine ait bilgilerin gizli tutulduğu bölgede, defineciler izinsiz kazı yaparken yakalandı.

9 Ağustos'ta yaklaşık 2 bin 500 rakımlı Çağrankaya Yaylası'nda bir kişi, sabah saatlerinde iş makinesi ile bir grup kişinin kazı yaptığını görüp, belediye başkanına bilgi verdi. Başkanın ihbarıyla adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bir grubun izinsiz kazı yaptığını tespit edip, yasal işlem başlattı.

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"BURADA HAZİNE YOK"

Bölgede sadece yerleşim yerlerine ait çanak çömlek bulunduğunu belirten İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, "Bir sabah vatandaşımız Çağrankaya Yaylası'nda yürüyüş yaparken, bir tane iş makinesi ile vatandaşların kazı yaptığını görüyor. Ekipler de izinsiz kazı yapanları yakalayıp, haklarında adli süreç başlattı. Ben hocalarıma sorduğumda, 'Burada bir hazine yok, bir altın küpü bulamazlar. Burada olanların parasal bir değeri yok, kültürel bir değeri var. Onlar da bir işlerine yaramayacak' dediler. Münferit olarak daha önce duyduk ama ilk kez bir define olayına rastladık. İşin açıkçası ben de şaşırdım. Böyle bir şeye yeltenmeyin” dedi.

"KAYAYI MI SÖKÜP GÖTÜRECEKSİN?"

Karagöz, "Burada kamyonla altın filan yok. İnsanlar meraktan geliyor. Uzmanlar burada çanak, çömlek ve çeşitli yaşam kalıntıları olduğunu söylüyor. Kayayı mı söküp götüreceksin? O kaya yerinde değerli" diye konuştu.

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