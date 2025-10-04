Değil Türkiye'de dünyada bu gol zor atılır

Nesine 3. Lig 2. Grup mücadelesinde 12 Bingölspor, Kırıkkale FK'yı konuk etti.

Ev sahibi ekip maço 4-3 kazanarak puanını 12'ye yükseltti. Kırıkkale FK ise 6 puanda kaldı.

12 Bingölspor kalecisi Muhammet Can Tuncer, sahalarda ender görülen bir gole imza attı.

Tuncer'in, kendi ceza sahasının ön çizgisinde yaptığı vuruşta, yerden de seken top kaleci Canberk Yurdakul'un üzerinden ağlara gitti.