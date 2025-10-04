Değil Türkiye'de dünyada bu gol zor atılır

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Değil Türkiye'de dünyada bu gol zor atılır

12 Bingölspor kalecisi Muhammet Can Tuncer sahalarda ender rastlanan bir gole imza attı.

Nesine 3. Lig 2. Grup mücadelesinde 12 Bingölspor, Kırıkkale FK'yı konuk etti.

Ev sahibi ekip maço 4-3 kazanarak puanını 12'ye yükseltti. Kırıkkale FK ise 6 puanda kaldı.

12 Bingölspor kalecisi Muhammet Can Tuncer, sahalarda ender görülen bir gole imza attı.

Tuncer'in, kendi ceza sahasının ön çizgisinde yaptığı vuruşta, yerden de seken top kaleci Canberk Yurdakul'un üzerinden ağlara gitti.

Son Haberler
İsrail'den Gazze'ye kanlı saldırı
İsrail'den Gazze'ye kanlı saldırı
Baba- oğul uçuruma düştü; polis memuru oğul öldü
Baba- oğul uçuruma düştü; polis memuru oğul öldü
Altay'a kötü haber! Manchester United gol yemeden kazandı
Altay'a kötü haber! Manchester United gol yemeden kazandı
Şikayetçi olmak isteyen tüm aktivistlerin ifadeleri alınacak
Şikayetçi olmak isteyen tüm aktivistlerin ifadeleri alınacak
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu oldu
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu oldu