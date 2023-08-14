Değişim rüzgarını başlatan Ekrem İmamoğlu yarın açıklama yapacak

CHP'de değişim rüzgarı esmeye devam ediyor. CHP'de değişimi ilk dile getiren isim Ekrem İmamoğlu düzenleyeceği basın toplantısının yeri ve tarihini duyurdu.

Değişim rüzgarını başlatan Ekrem İmamoğlu yarın açıklama yapacak

14-28 Mayıs seçimlerinin sonuçları Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'değişim' rüzgarının sert esmesine neden oldu. Parti içerisinde Kılıçdaroğlu'nun yerine konuşulan ve değişim çağrısını yapan ilk isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olmuştu.

İmamoğlu'nun 'değişim' tartışmaları sürerken nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu olurken yeni bir gelişme yaşandı.

İMAMOĞLU BASIN TOPLANTISINI DUYURDU

4 Temmuz günü “iktidaricindegisim.org” adlı internet sitesini açarak vatandaşlardan görüş ve öneriler alan İmamoğlu'nun değişim sürecine ilişkin açıklama yapması bekleniyordu.

İmamoğlu'nun 15 Ağustos Salı günü saat 12.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

Basın mensuplarına gönderilen davette basın açıklamasının konusu belirtilmedi.

İmamoğlu'nun değişim sürecine ilişkin merakla beklenen açıklamayı yarınki basın toplantısında yapması bekleniyor.

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