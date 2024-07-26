Dehşet büyüklükte dolu yağdı. Yolda kalsanız ölme ihtimaliniz yüksekti

İtalya'yı dolu yağışı vurdu. Yağış şiddetli olarak etkisini gösterirken, gökten yumruk büyüklüğünde dolu taneleri düştüğü görüldü.

Sosyal medyada yayılan dev dolu yağışı korku filmlerini aratmadı. Görüntülerde halktan kimse görünmezken akıllara bu felakette yolda kalsanız ölme ihtimaliniz yüksek düşüncesini getirdi.

DEHŞET BÜYÜKLÜKTE

Amatör kameralarla çekilen görüntülerde dolu tanelerinin yere taş gibi düştüğü görülüyor. Bölgedeki ev ve iş yerlerinde maddi hasarın oluştuğu tahmin ediliyor.

İtalya'da özellikle yaz mevsiminde sıkça rastlanan dolu yağışları bölge halklarının korkulu rüyası. Sıkça ve büyük tanelerle yağan dolu, ağır maddi hasarlara sebep olduğu düşünülüyor.