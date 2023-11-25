Dekoltesini açarak para kazanan kadının yayınına kocası da katıldı!

Son günlerde gündemden düşmeyen, TikTok'ta canlı yayında dekoltesini açıp binlerce lira toplayan kadının bu sefer yaptığı yayında kocası da vardı. Aynı şekilde kocasının yanında dekoltesini açarak para toplamaya çalıştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dekoltesini açarak para kazanan kadının yayınına kocası da katıldı!

Son günlerde gündemden düşmeyen, TikTok'ta canlı yayında dekoltesini açıp binlerce lira toplayan kadının bu sefer yaptığı yayında kocası da vardı. Aynı şekilde kocasının yanında dekoltesini açarak para toplamaya çalıştı.

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