Dekoltesini açarak para kazanan kadının yayınına kocası da katıldı!

Son günlerde gündemden düşmeyen, TikTok'ta canlı yayında dekoltesini açıp binlerce lira toplayan kadının bu sefer yaptığı yayında kocası da vardı. Aynı şekilde kocasının yanında dekoltesini açarak para toplamaya çalıştı.
26 Kasım 2023 Pazar
Son günlerde gündemden düşmeyen, TikTok'ta canlı yayında dekoltesini açıp binlerce lira toplayan kadının bu sefer yaptığı yayında kocası da vardı. Aynı şekilde kocasının yanında dekoltesini açarak para toplamaya çalıştı.
Son günlerde gündemden düşmeyen, TikTok'ta canlı yayında dekoltesini açıp binlerce lira toplayan kadının bu sefer yaptığı yayında kocası da vardı. Aynı şekilde kocasının yanında dekoltesini açarak para toplamaya çalıştı.