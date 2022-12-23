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Taraftarın ıslıkladığı Beşiktaşlı yıldızdan flaş paylaşım

Beşiktaş’ın sezon başında Premier Lig ekibi Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak bir türlü beklentilere karşılık veremeyen Dele Alli'den duygusal bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 14:52
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Dele Alli’den futbol topuna: Hayatımı kurtardın

Taraftarın ıslıkladığı Beşiktaşlı yıldızdan flaş paylaşım
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Kariyer zirvesine ulaştığı Tottenham’daki görkemli günlerini adeta mumla aratan İngiliz yıldız Dele Alli, ne kadar çabalasa da kendine gelemiyor.

Şanlıurfaspor ile önceki akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında henüz 29. dakikada oyundan alınırken ıslıklanan Dele Alli büyük üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadı.

26 yaşındaki yıldız futbolunun, Dünya Kupası arasında özel çalışmalarla yeniden form tutması bekleniyordu.

Ancak teknik heyetin bu yöndeki umudunu boşa çıkaran Dele Alli adeta yerinde saydı, hiçbir gelişme gösteremedi.

DUYGUSAL MESAJ

Dele Alli sosyal medya hesabından “Hayatımı kurtardın. Bu yüzden seni her zaman seveceğim.” mesajını paylaştı.

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