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Cindy Kimberly podyuma çıktı. Dele Alli'nin sevgilisi Antalya'yı salladı

Antalya'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da, İspanyol model Cindy Kimberly, baş manken olarak podyuma çıktı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 18:18
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Dele Alli'nin sevgilisi Antalya'yı salladı. Cindy Kimberly podyuma çıktı

Cindy Kimberly podyuma çıktı. Dele Alli'nin sevgilisi Antalya'yı salladı
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Nest Convention Center'da düzenlenen defilede, kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 60 manken, ünlü top modele eşlik etti. Podyumda 4 farklı kıyafet sergileyen Cindy Kimberly, defileyi izleyenlerin beğenisini topladı.

Yaklaşık 30 ülkeden gelen hazır giyim alıcılarıyla özel davetlilerin katıldığı defilede, 2023 ilkbahar-yaz kreasyonları sergilendi.

Defileyi, Cindy Kimberly'nin erkek arkadaşı Beşiktaşlı oyuncu Dele Alli de izledi.

2023'te Miss World’te Türkiye'yi temsil edecek Nursena Say, Miss Universe'de mücadele edecek Aleyna Şirin ve Türkiye adına Miss Supranational'da yarışacak Selin Erberk Gurdikyan da ünlü model Cindy Kimberly ile podyumda yer aldı.

Defilenin kapanışını ise manken Tülin Şahin, gerçekleştirdi.

Dosso Dossi Holding üst yöneticisi Hikmet Eraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın döneminde ara verilen fiziki defilelere yeniden başladıklarını söyledi.

Geçmişte Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendall Jenner, Irina Shayk ve Paris Hilton gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı defileleriyle dünyada bilinirliğe kavuştuklarını anlatan Eraslan, "Yeniden ünlü bir ismi podyumumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

İspanyol Model Kimberly de yeniden Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek herkese teşekkür etti, "Defilede sunduğum kıyafetler benim de kullanabileceğim kıyafetlerdi. Her biri modern, çağdaş kıyafetlerdi. Çok beğendim. Zaten Türk modasını da çalıştığım ajanstan biliyorum." diye konuştu.

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