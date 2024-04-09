Deli bat bat otu nelere iyi geliyor? İşte mucizeleri...

Geleneksel tıp uygulamalarına ek olarak, doğal ürünlerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri giderek daha fazla tanınmakta ve popülerlik kazanmakta.

Özellikle, şifalı bitkilerden deli bat bat otunun sağladığı faydalar dikkat çekmekte.

Bu bitki, kemik ve romatizma ağrıları, astım, öksürük, sinir hastalıkları ve mide ağrıları gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmakta.

Geleneksel olarak ağrı kesici ve sakinleştirici etkileriyle bilinen deli bat bat otunun yaprakları ve tohumları, rahatlatıcı, spazm çözücü, idrar artırıcı ve sakinleştirici özelliklere sahip.

Ayrıca, tohumları diş ağrısını hafifletmek için de kullanılmakta.

Kullanım şekli:

Deli bat bat otu zehirli bir bitki olduğundan, kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Ağız kuruluğu, susuzluk hissi, yutkunma ve konuşma güçlüğü, bulanık görme, kusma, taşikardi, ateş, uyuşukluk, konuşma bozukluğu, işitsel, görsel veya dokunsal halüsinasyonlar, kafa karışıklığı, yönelim bozuklukları, hipertansiyon ve hatta komaya yol açabilir.

1985 yılında yapılan bir rapora göre, bu bitkinin tüketilmesi ülkemizde bir çocuk oyununun parçası olarak görülmüş ve bu nedenle iki çocuğun ölümüne sebep oldu.