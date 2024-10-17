Deloitte teknoloji merkezi açtı

Deloitte, küresel ölçekte hizmet verecek teknoloji merkezinin açılışını yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Deloitte, yenilikçi teknolojik çözümler geliştirmeye odaklanan teknoloji ağının bir parçası olan yeni ofisini İstanbul'da açtı.

Şirket, stratejik bir yaklaşımla Türkiye'de konumlandırılan merkezde, Türkiye'nin yenilik ekosistemine katkı sağlayacak.

Şirket, merkezle, Türkiye'de yerleşik şirketler ve uluslararası şirketlere geniş ve yenilikçi bir çözüm yelpazesi sunacak.

Söz konusu merkez, dünya genelinde 200 binden fazla uzmanıyla faaliyet gösteren Deloitte teknoloji ağının bir parçası olarak, bilgi-birikimden yararlanırken, Türkiye'deki şirketlere yenilikçi çözümler üretecek ve piyasadaki nitelikli insan kaynağının gelişimini destekleyecek.

Dijitalpark Teknokent Ataşehir Yerleşkesi'nde kurulan teknoloji merkezi öncelikle SAP teknolojisini merkeze alan yenilikçi hizmetler sunmaya odaklanacak.

Hizmetler otomotiv, ilaç, tüketim malları, perakende, enerji ve altyapı hizmetleri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren küresel şirketlere, son teknolojik çözümlerin geliştirilmesini esas alacak.

Merkez, geliştikçe, ufkunu Salesforce, Mambu, Guidewire, Outsystems, Mullesoft, Mendix veya Appian gibi diğer ileri teknolojileri de dahil edecek şekilde genişletecek.

Teknoloji merkezinin açılış etkinliği, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler, iş ortakları ile şirket yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Deloitte Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Başak Vardar, merkezin İstanbul'da faaliyete girmesinin şirketin Türkiye pazarının önemi ve potansiyeline olan inancını gösterdiğini belirterek, Türkiye'nin stratejik konumu, genç nüfusu, dinamik ekonomik yapısı ve büyüme potansiyeliyle bölgesinde ve dünyada önemli bir pazar konumunda olduğunu aktardı.

Türkiye'nin bu niteliklerinin, merkezin stratejik konumunu desteklediğini kaydeden Vardar, "İstanbul'da hayata geçirdiğimiz bu merkezde geliştirilecek öncü teknolojilerle hem uluslararası şirketlere, hem de Türkiye'nin bölgesel ve global düzeyde hizmet veren önde gelen şirketlerine, onları bir adım öne taşıyacak yenilikçi hizmetler sunacağız." ifadelerini kullandı.

Vardar, oluşumla Türkiye'nin nitelikli iş gücüne katkı sunacaklarını vurgulayarak, "Teknoloji merkezimizde yüksek niteliklere sahip çalışanlar istihdam edilecek; hedefimiz iki, üç yıllık bir perspektifte 200'den fazla kişiden oluşan bir ekip kurmak. Bu açıdan merkezimizin hem Türkiye'nin sunduğu teknolojik hizmet ağına, hem de inovasyon kültürüne ve istihdama katkı sağlayacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.