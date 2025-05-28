DEM-AKP görüşmesi sona erdi! Sürece dair kritik açıklama

Dün MHP ile görüşen DEM Parti bugün de AKP ile görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti heyetinde Eş Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli yer aldı. AKP heyetinde ise Özlem Zengin, Ömer Çelik, Abdullah Güler ve Efkan Ala, bulundu. Kritik görüşme iki buçuk saat sürdü.

"ÇOK SAMİMİ, DOSTANE PAYLAŞIMLAR OLDU"

AKP, genel olarak bir değerlendirme yapıldığını ifade etti. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Çok samimi, dostane paylaşımlar oldu" diyerek, "Karşılıklı fikir alışverişlerimiz oldu. Ben, Değerli Eş Genel Başkanlara ve Grup Başkan Vekillerine çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. İlerleyen günlerde daha detaylı açıklamalarımız olacaktır" ifadelerini kullandı.

"SÜREÇTE HERHANGİ BİR DURAKSAMA, AKSAMA YOK"

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ise sürece ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını belirterek şunları söyledi,

"Süreç de öngörüldüğü biçimde devam ediyor. Herhangi bir duraksama, aksama yok. Herkesin bu sonucu, terörsüz Türkiye hedefine ulaşma sonucunu elde etmek için, iyi niyetle, elinden geleni yaparak katkıda bulunmasını, sağlamak lazım. Bunun için de çabalar gösteriliyor."