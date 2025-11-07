MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’a Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci başlamıştı. Süreç; Terör örgütü PKK’nın fesih kararı, silahların yakılması ve Türkiye sınırından çekilmeyle sürmüştü.

Sürecin komisyon ayağı Meclis’te devam ederken, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den ‘Komisyon İmralı’ya gitsin’ önerisi gelmişti. Öneriye ilişkin ise iktidar cephesinden somut bir adım gelmemişti. Son olarak komisyon toplantısı bakanların programı gösterilerek, ertelenmişti.

BAHÇELİ’NİN SÖZLERİNİ HATIRLATTI: NEDEN BU GÜNDEMLE TOPLANMIYOR

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise son yaşananlara dair MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını hatırlatarak, “Peki komisyon neden hâlâ herkesin konuştuğu, herkesin bahsettiği bu kadar da önemli gelişmelerin olduğu bir yandan bu gündemi değerlendiremiyor ve bu gündemle toplanmıyor diye soruyoruz” ifadelerini kullandı.

DOĞAN’DAN İKTİDARA ÇAĞRI: İKTİDAR PARTİSİ TUTUMUNU İFADE ETMELİ

Doğan, çözüm için doğrudan iletişim kurulması gerektiğinin altını çizerken, "İktidar Partisi bu konudaki tutumunu herhangi bir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde net bir biçimde ifade etmeli, açıklamalı” dedi.

YENİ ŞAFAK MANŞETİ TEPKİSİ

İktidara yakın Yeni Şafak’ın ‘Komisyon İmralı’ya gitmemeli’ manşetine de değinen Doğan, “Manşet atmak kolay olabilir. Ancak atılan manşetlerin vebalini taşımak kolay değil. Buradan uyarıyoruz. Çok kritik, çok tarihi gelişmelerin orta yerindeyiz. Hiç kimsenin ama hiç kimsenin bu sürece katkı koymak istemeyenler olabilir. Bu süreci desteklemek istemeyenler olabilir. Ama sürece karşıtlık yapmak buradan da başka tür siyasi ikballer ummak Türkiye'ye kaybettiriyor. Hepimize kaybettiriyor. Sıkça söylüyoruz. Yine söyleyelim” tepkisinde bulundu.