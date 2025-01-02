DEM Parti heyeti Bahçeli ile görüşecek

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kritik rol oynadığı DEM Parti ile Öcalan görüşmesi geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Görüşme sonrası DEM Parti heyetinin parti liderini ziyaret edeceği belirtilmişti. DEM'li Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, ve Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 15.00'te mecliste bir araya gelecek. Ancak üçlünün ilk olarak saat 13.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşeceği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz aylarda MHP Lideri Devlet Bahçeli, ‘Öcalan meclise gelip, terörü lağvettiğini açıklasın’ çıkışının ardından son olarak ‘DEM ile Öcalan görüşsün’ açılımı ile yeni boyut kazanmıştı. Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM yetkilileri İmralı ziyareti için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Bakanlık ise geçtiğimiz günlerde ziyarete onay verildiğini belirtmişti. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı’ya giderek teröristbaşı Öcalan ile görüşmüştü. Teröristbaşının, yaptığı açıklamada barış çağrısını iletirken meclisi işaret etmişti.

DEM Parti heyeti ise ziyaretin ardından parti liderleri ile görüşmek için taleplerini ilettiklerini belirtmişti.