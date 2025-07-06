DEM Parti Heyeti'nden İmralı'ya ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ile başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve DEM Parti arasında birtakım görüşmeler gerçekleşti.

Süreçte görevlendirilen DEM Parti İmralı Heyeti'nin bugün saat 10.00 sıralarında İmralı Adası'na yola çıktığı aktarıldı.

Heyet DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşuyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN 'MERASİM'

Heyetin İmralı’ya gerçekleştirdiği bu ziyaret, 18 Mayıs'taki görüşmenin ardından altıncı temas oldu. Terör örgütü PKK'nın önümüzdeki hafta, düzenleyeceği merasim ile silah bırakacağı iddia edildi.

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Öte yandan DEM Parti de son gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün MYK toplantısını düzenleyecek.

ERDOĞAN-DEM GÖRÜŞMESİ GELECEK HAFTA

İmralı heyetinin 9 Temmuz'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Yeni çözüm sürecine ilişkin dün Azerbaycan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Titizlikle çalışıyor, emin adımlarla ilerliyoruz. DEM Parti heyetiyle de “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmak için bugüne kadar atılan adımları ve bundan sonrasını ele alacağız. Kabulümüz önümüzdeki hafta içinde olacak. Bu konuda Özel Kalem Müdürüm Hasan Doğan Bey kendileriyle irtibat sağlayarak randevu tarihini verecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:

O tarihte DEM Parti'den Pervin Buldan Hanım ve yanında da Mithat Sancar Bey birlikte gelecekler. Bu görüşmede benim de yanımda Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala Bey ve MİT Başkanımız İbrahim Kalın Bey olacak. Birlikte bu görüşmeyi yapacağız. Terör örgütü PKK’nın silah bırakması, Türkiye için hem güvenlik hem demokrasi hem de kalkınma alanlarında yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. “Terörsüz Türkiye” başlığı noktasında herhangi bir sıkıntı yok. Bunu zaten şu anda DEM Parti grubu da ifade ediyor. Birlikte inşallah bu “Terörsüz Türkiye” mücadelemizi yürüteceğiz. Ülkemizin tamamında, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’da “Terörsüz Türkiye”yi nasıl inşa edeceğimize yönelik çalışmaları birlikte yapacağız. Burada herhangi bir tereddüt söz konusu değil. Cumhur İttifakı olarak zaten biz bu konuda hemfikiriz. İnşallah Terörsüz Türkiye'yi de birlikte inşa edeceğiz. Bizler silah bırakma konusunun da takipçisiyiz. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerek Milli İstihbarat Teşkilatımız süreci takip ediyor.

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