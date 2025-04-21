DEM Parti Heyeti İmralı'ya gidiyor

Kamuoyunda "yeni çözüm süreci" olarak adlandırılan DEM Parti ve terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan görüşmelerinin dördüncüsü bugün yapılacak.

Yapılan görüşmeler sonucu TBMM'deki siyasi partiler ile temaslar gerçekleştirildi.

Son olarak terör örgütü PKK'nın silah bırakarak feshedilmesi yönünde çağrı yapılırken DEM Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme gerçekleştirmişti.

HEYET DÖRDÜNCÜ KEZ İMRALI'YA GİDİYOR

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve bir avukat Faik Özgür Erol, Öcalan ile dördüncü görüşmeyi yapmak üzere İmralı Cezaevi’ne hareket etti.

Öte yandan kalp rahatsızlığı geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder heyette yer almadı.

DEM Parti'den İmralı Heyeti açıklaması! Önder yer almaya devam edecek mi?