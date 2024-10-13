DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk tutuklandı

Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında, aralarında DEM Parti İl Eş Başkanı Mehmet Selçuk'un da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden, aralarında DEM Parti İl Eş Başkanı Mehmet Selçuk da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

5 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.