DEM Parti Milletvekili Bozan'dan skandal paylaşım. Terörist başı Öcalan’ın serbest bırakılmasını istedi

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Bozan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması çağrısını yaparak, "Tecridi mutlaka kıracağız." ifadelerini kullandı.
SKANDAL PAYLAŞIM
DEM Partili Bozan X'teki sosyal medya hesabından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için skandal bir çağrıda bulundu.
Paylaşımında "Tecridi mutlaka kıracağız." ifadelerini kullanan Bozan, "Tecride son Öcalan'a özgürlük" diye not düştü.
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