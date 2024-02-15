DEM Parti Milletvekili Bozan'dan skandal paylaşım. Terörist başı Öcalan’ın serbest bırakılmasını istedi

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DEM Parti Milletvekili Bozan'dan skandal paylaşım. Terörist başı Öcalan’ın serbest bırakılmasını istedi
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma yaparak bebek katili terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Bozan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması çağrısını yaparak, "Tecridi mutlaka kıracağız." ifadelerini kullandı.

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SKANDAL PAYLAŞIM

DEM Partili Bozan X'teki sosyal medya hesabından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için skandal bir çağrıda bulundu.

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Paylaşımında "Tecridi mutlaka kıracağız." ifadelerini kullanan Bozan, "Tecride son Öcalan'a özgürlük" diye not düştü.

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