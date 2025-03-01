DEM Parti ‘Öcalan’ için tarih verdi! PKK şartlı ateşkes ilan etmişti

Sırrı Süreyya Önder, kanlı terör örgütü PKK'nin Abdullah Öcalan'ın çağrılarına uyacağını belirterek yaptığı ''Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" şeklindeki açıklaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

DEVLET GÖREVLİLERİ VE SİYASİLERİN DAHİL OLACAĞI TOPLANTILAR

Bu açıklamayı beklediklerini belirten Önder, ''Artık meselenin müşkül kısmını geride bıraktık. Önümüzdeki hafta devlet görevlileri ve siyasilerin de dahil olacağı bir dizi toplantı olur ve birçok şey netleşir, bunlar daha da somutlaşır. Önümüzdeki üç aylık sürede her şeyin düzenlenmiş olmasını ümit ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

VİDEOLU MESAJ GİTTİ Mİ?

''Kandil’e Abdullah Öcalan’ın videolu mesajı mı gönderildi'' şeklindeki soruya yanıt veren Önder, ''İmralı’da çekim yapıldı ama gönderilip gönderilmediğini bilmiyorum'' dedi.

"ÖNEMLİ OLAN ORTAYA KONULAN İRADE VE KARARLILIK"

Sırrı Süreyya Önder, “silahların bırakılmasının pratikte nasıl olacağına'' yönelik bir soruyu, ''Onlar için şimdiden hiçbir şey söyleyemem. Önemli olan ortaya konulan irade ve kararlılık. Gerisi her türlü düzenlenir'' diye cevap verdi.

Bundan sonraki süreçte, dünya, bölge ve Türkiye siyasetinin nasıl şekilleneceğine yönelik bir soru üzerine Sırrı Süreyya Önder, ''Önce samimiyetle ve ciddiyetle biz kendi gündemimizi Türkiye olarak bir hale ve yola koyarsak dünyayı ve bölgeyi değiştirebilecek güçte demokratik hamleler birbiri ardına gelir'' ifadelerini kullandı.