DEM Parti'den AKP'yi kızdıracak açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart operasyonları, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra gerçekleştirilen genel boykot çağrısıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 11'inin gözaltına alındığı öğrenildi. DEM Parti, boykot operasyonlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

DEM Parti'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"KABUL EDİLEMEZ"

"Demokratik bir tepki olan boykot çağrısına destek verenlere yönelik baskılara son verilmelidir! Demokratik bir tepki olarak yapılan 2 Nisan tüketim boykotu çağrısına destek veren sanatçılar, gazeteciler, sosyal medya kullanıcıları ve yurttaşlar hedef alınıyor. Birçok kişinin gözaltına alınması, soruşturma başlatılması, TV dizi kadrolarından çıkarılması, sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi kabul edilemez.

Bu tutum açıkça ifade özgürlüğüne, demokratik haklara ve halkın demokratik protesto hakkına yönelik bir müdahaledir. Tüketim boykotu, dünyanın her yerinde meşru ve demokratik bir tepki yöntemidir.

O nedenle bu baskılara derhal son verilmeli, gözaltına alınanlar serbest bırakılmalı, sanatçılar ve yurttaşlar üzerindeki tehditler kaldırılmalıdır!"