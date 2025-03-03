DEM Parti’den Bahçeli, Demirtaş görüşmesi ile ilgili açıklama

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin merkez binasında önemli açıklamalarda bulundu. Nagehan Alçı’nın iddiasına göre, MHP lideri Devlet Bahçeli, Öcalan'ın çağrısının okunmasından sonra HDP eski eş genel başkanı Demirtaş ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

BAHÇELİ, DEMİRTAŞ İDDİASI DOĞRULANDI

Parti sözcüsü Doğan bu iddiayı teyit ederek şunları söyledi,

"Partiler arası diyalog, liderlerarası diyalog bizim bugüne kadar savunduğumuz şeyler. Teyit ediyorum görüşmeleri. Hem Ahmet Türk ile hem de Selahattin Demirtaş ile yapılan görüşmeleri teyit ediyorum."