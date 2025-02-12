DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun mesajını iletti. Bakırhan'ın Bahçeli'ye Türkiye'nin size ihtiyacı var dediği belirtildi.

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti Bakırhan, “Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var” dedi.

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KALP OPERASYONU GEÇİRMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli, geçen hafta bir operasyon geçirmişti.

10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.

MHP’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek.” denilmişti.

Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli de hızla iyileştiğini ifade etmişti.

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