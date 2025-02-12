MHP'den CHP'ye yeni suçlama! Barış çubuğu çabuk söndü

MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan seçim takvimi dışındaki tarihlerde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapamayacağını öne sürmesi gündeme bomba gibi oturdu.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta gerçekleştirmeyi hedeflediği ön seçim için dikkat çeken bir iddia öne sürdü.

Yıldız, "Ön seçim, Yüksek Seçim kurulu tarafından seçim takvimi içinde ilan edilen günde hakim gözetiminde yapılır. Bu tarihin dışında yapılacak olan şey ön seçim olmaz, belki bir temayül yoklaması olabilir" iddiasında bulundu.

İşte Feti Yıldız'ın çok konuşulacak o sözleri:

"On gün önce de yazmıştım ama….

Cumhurbaşkanı seçimi kanununa göre;

Cumhurbaşkanı adayını *Siyasi Parti grupları, *En son yapılan milletvekili seçimlerinde geçerli oyların en az % 5’ini almış siyasi partiler,

*En az 100.000 seçmen imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterebilir.

Ön seçim,Yüksek Seçim kurulu tarafından seçim takvimi içinde ilan edilen günde hakim gözetiminde yapılır.

Bu tarihin dışında yapılacak olan şey

ön seçim olmaz, belki bir temayül yoklaması olabilir.

Bu sebeple ;

CHP Cumhurbaşkanı adayını “23 Mart’ta ön seçimle belirleyecek “

açıklaması hukuken ciddiye alınamaz.

CHP nin Cumhurbaşkanı adayını ancak Meclis grubu belirleyebilir…

Gerisi boş laftır.."