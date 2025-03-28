DEM Parti'den iktidarı kızdıracak karar! CHP çağrı yapmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla CHP, 29 Mart Cumartesi günü Maltepe Sahili'nde miting düzenleyecek.

DEM Parti İstanbul Örgütü de CHP'nin Maltepe mitingine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile çağrı yaptı.

Açıklamada, "İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri olarak 29 Mart Cumartesi günü saat 12:00'de Maltepe Mitinginde buluşuyoruz. Demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkıyoruz!" denildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve partiye yönelik operasyonlara karşı 29 Mart Cumartesi İstanbul Maltepe'de büyük bir miting düzenleyecek.

İmamoğlu'nun 19 Mart'ta şafak baskınıyla gözaltına alınıp tutuklanması sonrası başlayan protestoların merkezi İBB binasının bulunduğu Saraçhane olmuştu. Saraçhane'deki protestolar, İBB Başkanvekili olarak CHP adayı Nuri Aslan'ın seçilmesi öncesinde sona erdirilmişti.

Ülke geneline yayılan protestolarda 1.900'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. 200'den fazla kişi de tutuklandı.

CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'de yapılan son eylemde, "Yarından itibaren Saraçhane'deki akşam toplantılarını bir başka formata çekeceğiz," demişti.

Miting cumartesi günü 12:00'da Maltepe'de gerçekleştirilecek.