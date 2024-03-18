DEM Partili Ahmet Türk'ten açılım çıkışı: CHP'nin gücü yetmez yaparsa Erdoğan yapar

DEM Parti, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Kuzey Irak merkezli Rudav TV'ye dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Rudav TV’den Abdulselam Akıncı’nın sorularını yanıtladı.

Rudav TV'den Abdulselam Akıncı’nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Türk, AKP-MHP ittifakı orada öylece dururken AKP ile yakınlaşmalarının mümkün olmadığını dile getirip “Ancak MHP’den koparlarsa mecburen yeni bir yol izleyecekler. MHP ile ittifak. Bu onlar için de ağır bir yük olmaya başladı. Türk halkı da bu politikadan rahatsız” değerlendirmelerinde bulunarak iktidara göz kırptı.

Türk, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “bırakamazsın” çıkışıyla yakın zamanlı yaptığı açıklamalarda uzunca bir süredir rafa kaldırılan ve son günlerde Rasim Ozan Kütahyalı gibi kişilerin tekrardan gündeme getirme çabasında bulunduğu açılım sürecinin tekrardan başlayabilmesi için de kendince ipuçları verdi.

Türk, Kürt sorununun çözümüyle ilgili tek muhatabın Erdoğan olması gerektiğinin altını çizerken CHP ile Derin Devlet arasında kurduğu bağ ile bir hayli konuşulacak yorumlarda bulundu.

“MHP İTTİFAKTA OLDUĞU SÜRECE YAKINLAŞAMAYIZ”

Tüm yetkililer kurum ve kuruluşlar Erdoğan'ın elinde. O isterse sorunu çözebilir. CHP istese de bütün Devleti, derin Devleti ikna edemez. Sadece Erdoğan'ın o gücü var. Ama bugün Kürtlere en çok zulmeden de Erdoğan'dır. AK Parti ile resmi görüşmelerimiz yok ama meclisten isimlerle görüşüyoruz onlar da partilerinin bugün izlediği politikaya karşı rahatsızlıklarını da dile getiriyorlar. Erdoğan'la resmi görüşmemiz yok bugün Erdoğan'la bir araya gelmemiz mümkün değil. MHP ile ittifakları olduğu müddetçe de bu gündeme gelmez. Ancak MHP'den koparlarsa mecburen yeni bir yol izleyecekler. MHP ile ittifak onlar için de ağır bir yük olmaya başladı.

“BU İKTİDARA GÜVEN OLMAZ ”

Anketlerde Mardin Belediyesi'ni % 56 ile kazanıyoruz. AKP daha önce kazandığı ilçelere kaçak göçmen kaydırıyor. Örneğin Sahur’da Rus isimli 67 seçmen tespit edildi buna itiraz ettik ve bozuldu. Yine Ömerli Kerboran gibi yerlerde de çok sayıda asker ve polis seçmen olarak gösterilmiş.

Bu iktidara güven olmaz. Ne yapacakları belli değil. İki kez kayım atadılar. Üçüncü defa bunu yapacaklarını zannetmiyorum. Bir daha kayım atamayacağınız özü verilmedi. Aramıza herhangi bir anlaşma ya da sözleşme yok. AKP bu politikayla yürüyemez. Gün geçtikçe kaybediyorlar politika yeniden gözden geçirmek değiştirmek zorunda kalıyorlar.